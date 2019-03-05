В Лондоне расследуют работу стартапа Revolut

Полиция Лондона начала расследование в отношении британского цифрового банка Revolut. Причиной послужила жалоба от лица пользователя услуги для малого и среднего бизнеса Revolut for Business. Об этом сообщает Financial Times.

Газета пишет, что жалобу от имени своей жены подал бывший валютный трейдер. Он указал, что пользователь услуги не получила выплату более 70 тысяч фунтов стерлингов, полагающихся ей в январе. Автор жалобы уточнил, что контактировал с Revolut на протяжении двух недель. После чего банк закрыл учётную запись его жены без объяснения причин.

Financial Times отмечает, что сумма была ощибочна внесена на счёт другого человека. PrePay Technologies, партнер Revolut по банковской инфраструктуре, позже сообщил, что связался с банком, пытаясь перенаправить деньги нужному получателю. Однако, по словам трейдера, служба поддержки Revolut игнорировала жалобы и направляла пользователей услуг в соцсети для составления соответствующего запроса.

Последнее время финтех-стартап Revolut сталкивается с давлением в Великобритании и Литве, отмечает Financial Times.

В конце февраля британский банк признал, что в прошлом году ошибочно мог отключить систему, автоматически блокирующую сомнительные операции. В Revolut сообщили, что провели внутренне расследование и не выявили сомнительных операций.

Ранее литовские власти призвали в третий раз – в порядке исключения - проверить банковскую лицензию стартапа. Обычно компании проходят всего одну проверку – при получении разрешения на ведения бизнеса. Revolut прошёл такую проверку уже два раза. Власти Литвы обеспокоены происхождением средств некоторых акционеров компании.

Пресса отмечает, что напряжённость вокруг стартапа усугубляется связями Revolut с Россией. Основатель сервиса Николай Стронский имеет российское происхождения. Штат компании насчитывает более 80 разработчиков из России. Revolut отвегает какие-либо связи с Москвой.

Британский Revolut считается одним из быстрорастущих финтех-стартапов в Европе. Его основатели – Николай Сторонский и Влад Яценко – выходцы из России. Сервис, в частности, позволяет пользователям открыть счёт в различных странах мира, менять валюту по биржевому курсу, а также осуществлять бесплатные денежные переводы. Стоимость компании составляет 1,7 миллиардов долларов. Услугами стартапа пользуются около трех миллионов человек. Компания работает на рынках Европы и США. Запуск в России планировался на 2019 года.