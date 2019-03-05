Сломавшего памятник рублю приговорили к 1,5 годам колонии

Суд в Сыктывкаре признал 22-летнего местного жителя, сломавшего памятник рублю, виновным в вандализме и приговорил его к одному году и шести месяцам колонии строгого режима, сообщает "Настоящее время".

В апреле 2018-го года памятник, выполненный из стекла и металла, был разбит на кусочки, а в его пьедестале образовалась трещина. Спустя полгода полиция нашла подозреваемого. Его имя не сообщается до сих пор - известно лишь, что он был ранее судим. Свой поступок обвиняемый мотивировал "острым чувством социальной несправедливости", признав, в то же время, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

На сайте прокуратуры Республики Коми уточняется, что сломавший памятник "вспомнил о своём сложном финансовом положении и по этой причине дважды ударил малую архитектурную форму ногой".

Ущерб от действий обвиняемого городские власти оценили в 303 тысячи рублей.

Памятник российскому рублю в Сыктывкаре открыл национальный банк Коми в октябре 2015-го года. Аналогичные памятники есть в Псковской области, Томске и Димитровграде.