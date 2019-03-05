Туск призвал не допустить иностранного влияния на выборы в ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск предупредил об опасности усиления в Европе партий, за которыми, по его словам, стоят враждебные иностранные силы. Эти объединения могут использовать для своих целей предстоящие выборы в Европарламент, подчеркнул глава Евросовета.

Агентство Reuters называет это заявление Туска самым жестким предупреждением со стороны руководства ЕС в связи с намеченным на май голосованием.

С начала миграционного кризиса в Европе в 2015-2016-м годах в странах ЕС происходит постепенное усиление позиций ультраправых и евроскептиков. Последние опросы общественного мнения показывают, что у таких политических объединений есть шансы расширить своё присутствие в законодательном органе Евросоюза.

Обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, в том числе через выборы, ранее звучали и в адрес России. Москва называет подобные предположения безосновательными и русофобскими.