Власти Франции считают терактом нападение на охрану в тюрьме

Во Франции полиция штурмовала помещение для свиданий в тюрьме Конде-сюр-Сарт, где обезвредила и задержала осужденного и его жену. При штурме супруги получили ранения. Об этом сообщил в твиттере глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Перед этим заключенный с криками "Аллах акбар!" нанёс несколько ударов ножом двум охранникам. По информации телеканала BFM, спецоперация продлилась более часа. По неподтвержденной информации СМИ, нападавший заявил, что на нем находится пояс со взрывчаткой. Согласно источникам в правоохранительных органах, в ходе штурма злоумышленник и его жена получили серьезные ранения. Женщина умерла от полученных ран.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение терактом.

По данным СМИ, заключенный Микаэль Шиоло, принявший ислам в 2010 году, отбывает 30-летний срок лишения свободы. Как следует из материалов уголовного дела, в 2012 году он вместе с двумя сообщниками с целью ограбления похитил, а потом истязал и убил 80-летнего бывшего узника нацистских концлагерей. Считалось, что он "радикализовался в тюрьме". Однако он не был переведен в блок для исламистов.

В тюрьме его осудили за публичное оправдание терроризма после того, как он скандировал во внутреннем дворе "Батаклан". Тем самым он выражал одобрение действиям организаторов терактов в концертном зале "Батаклан" в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда погибли не менее 130 человек.