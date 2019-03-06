Суд в Ташкенте ужесточил наказание Гульнаре Каримовой

В Узбекистане суд ужесточил наказание для дочери первого президента страны Ислама Каримова Гульнары. Как утверждается на сайте Генеральной прокуратуры страны, её перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за "злостного нарушения порядка отбывания наказания".

В июле прошлого года Гульнаре Каримовой, осужденной на 10 лет лишения свободы, тюремный срок заменили на ограничение свободы на пять лет . Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.



Накануне на своей странице в Instagram Иман рассказала, что в её квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры, которые "вытащили мать из ванной и увезли в непонятном направлении". Она также опубликовала фотографию предполагаемого задержания. В генпрокуратуре республики, комментируя эту информацию, сообщили, что заявления Иман не соответствуют действительности, а снятое ею фото является старым.



Однако спустя несколько часов на сайте ведомства появилось сообщение, в котором отмечалось, что после перевода под домашний арест Каримова "систематически нарушала установленные судом обязательства". В ноябре прошлого года она "самовольно покинула место жительства". Кроме того, она "неоднократно использовала средства связи, включая интернет", и "активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба", утверждают в прокуратуре.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. В декабре 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Однако позже суд выпустил её под домашний арест. Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти 2 миллиарда долларов.

Перед арестом Каримову называли одной из самых влиятельных женщин Центральной Азии и возможным преемником ее отца на посту президента.

Ислам Каримов умер в 2016 году. Он управлял Узбекистаном в течение 27 лет. В августе 2018 года его имя запретили упоминать в телеэфире, в официальных учреждениях стали уничтожаться портреты и книги президента.