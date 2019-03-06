Посол США в Киеве призвала уволить прокурора по борьбе с коррупцией

Посол США на Украине Мари Йованович потребовала отстранить от должности заместителя генерального прокурора страны по коррупционным вопросам Назара Холодницкого.

По словам дипломата, "тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела".

Специализированную антикоррупционную прокуратуру Холодницкий возглавил в декабре 2015 года. В марте 2018 года источники "Украинской правды" сообщили, что кабинет Холодницкого несколько недель прослушивало Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ведомствезаявили, что благодаря прослушке удалось установить, что Холодницкий передавал информацию о готовящихся обысках и оказывал давление на должностных лиц.



После этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал уволить Холодницкого. ОднакоКвалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров не стала отправлять спецпрокурора в отставку и ограничилась выговором.​ В конце декабря 2018 года Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по подозрению Холодицкого в разглашении сведений досудебного расследования.