Володин прервал выступление министра Орешкина в Госдуме

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Володин предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Глава Минэкономразвития выступает в парламенте один раз в год, и "сводить выступление к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно", цитирует главу Госдумы "Интерфакс".

Прервав выступление Орешкина, Володин заявил, что министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране, и депутатов интересуют ответы на конкретные вопросы: "как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом".

Все фракции Госдумы поддержали предложение Володина. Обсуждение перенесено на конец марта или начало апреля.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что депутат прервал выступление министра впервые за 20 лет.

На правительственном часе глава Минэкономики сообщил, что ведомство сохранило прогноз по росту ВВП в 2019 году на уровне 1,3 процента, по инфляции — 4,3 процента.