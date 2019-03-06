Госдума во втором чтении одобрила наказание за неуважение к власти

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к органам власти, символам государства и обществу. Также во втором чтении одобрен законопроект о штрафах за распространение "фейковых" новостей. "За" проголосовали 327 депутатов, "против" - 42.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. За оскорбление власти и госсимволов они предлагают наказывать граждан штрафом до 5 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Согласно тексту закона, информация, за которой последует наказание, должна не только проявлять явное неуважение, но и "оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность".

В свою очередь, за публикацию "фейков" граждан предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц - до 200 тысяч, юридических - до полумиллиона. При повторном нарушении или при создании из-за распространения "фейка" помех для работы объектов жизнеобеспечения, промышленности или банков, штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей.

Во втором чтении приняты смягчающие поправки, которые дают официально зарегистрированным сетевым СМИ возможность оперативно удалить фейковые сообщения и тем самым избежать штрафа.