Суд продлил арест Юрия Дмитриева до 25 июня

Суд в Петрозаводске удовлетворил ходатайство обвинения и продлил арест главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву до 25 июня. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Дмитриева по обвинению в педофилии. В среду суд заслушал также показания свидетелей обвинения. Для допроса на процесс был вызван депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Единая Россия" Аркадий Рутгайзер, который является главным врачом поликлиники N2 города Петрозаводска. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Валерий Поташов.

Рассмотрение "дела Дмитриева" проходит в закрытом режиме, однако на каждое заседание в городском суде Петрозаводска собираются друзья и знакомые правозащитника, исследователя сталинских репрессий. Они неизменно встречают арестованного руководителя карельского отделения "Мемориала" аплодисментами.

Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 13 декабря 2016 года. Формальным поводом для этого, а затем и для ареста пожилого историка послужили снимки обнаженной девочки (приемной дочери Дмитриева), содержавшиеся в его домашнем компьютере.

Адвокат Виктор Ануфриев с самого начала уголовного преследования историка подчеркивал, что обнаруженные фотографии не носят порнографического характера, а представляют собой дневник здоровья ребенка.

В начале апреля прошлого года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери и предоставил ему право на реабилитацию.

14 июня Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев называет эти подозрения необоснованными.