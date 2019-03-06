Глава думского комитета по вопросам семьи предложила "лечить" геев

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва считает гомосексуалов "больными" людьми, которым необходима медицинская помощь. Такое заявление она сделала, выступая в эфире программы "Познер" на Первом канале.

На вопрос ведущего "Вы за или против уголовной ответственности за гомосексуализм?", Плетнёва сначала ответила, что "за", но потом всё-таки уточнила, что сажать в тюрьму геев не за что, так как они "больные" и их нужно лечить.

Она также отметила, что композитор Чайковский тоже был геем, но скрывал это и стеснялся этого.

С 2013 года в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В качестве наказания за нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей.