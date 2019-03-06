Путин: за год российские спецслужбы разоблачили почти 600 шпионов

В 2018-м году российские спецслужбы разоблачили почти 600 иностранных шпионов, заявил Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

Президент России не уточнил, о шпионах каких государств идёт речь, добавив лишь, что среди них 129 кадровых сотрудников разведок и 465 агентов. По словам Путина, "зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении" и "всеми путями ищут доступ" к информации.

Годом ранее Путин, выступая на коллегии ФСБ и также отметив возросшую активность иностранных шпионов в России, заявлял о 72 разоблачённых кадровых сотрудниках иностранных спецслужб и почти 400 агентах.

Ни в прошлом, ни в этом году президент не упомянул о количестве разоблачённых российских шпионах в западных странах.

Летом 2018-го года Великобритания обвинила Россию в организации отравления на своей территории бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В преступлении подозреваются граждане РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, приехавшие в Британию под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследователи утверждают, что они работали на российскую разведку.

В феврале 2019 года стало известно о третьем возможном подозреваемом - сотруднике разведки Денисе Сергееве.

Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.