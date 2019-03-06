Жители общежитий попросили Путина защитить их права

Жильцы общежитий Москвы и Подмосковья пришли в приемную президента России с письмом к Владимиру Путину. Они просят защитить их права.

Как сообщает телеканал "Настоящее время", только в Москве за последнее время несколько десятков зданий, включая общежитие Министерства обороны, были проданы частным собственникам. После этого из общежитий стали принудительно выселять жильцов.

Сами люди утверждают, что живут по нынешним адресам десятилетиями, и что у них есть прописка и договор социального найма. По их мнению, новые собственники действуют незаконно.