Умерла сценарист "Обыкновенного фашизма" Майя Туровская

Советский и российский киновед и театральный критик Майя Туровская умерла на 95 году жизни. Об этом сообщили главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус и главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова.

Туровская родилась в 1924 году в Харькове, в 1947 году окончила филологический факультет МГУ, позднее — театроведческий факультет ГИТИСа, где была ученицей Абрама Эфроса.

Публиковалась в изданиях о кино, занималась научной деятельностью, работала сценаристом документальных фильмов. В 1965 году Туровская стала соавтором сценария фильма "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма. В интервью Радио Свобода Туровская рассказывала, что придумала фильм вместе с Юрием Ханютиным, а под написанный сценарий они пригласили Ромма.

Туровская была членом Союза писателей и Союза кинематографистов СССР, в 2007 году она получила кинопремию "Ника" в номинации "За вклад в кинематографические науки".

После развала Советского Союза Туровская жила в Мюнхене. Она неоднократно была гостем эфиров Радио Свобода.