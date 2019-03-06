Координатор "Руси Cидящей" в Санкт-Петербурге избит возле своего дома

Правозащитника и координатора движения "Русь Cидящая" в Санкт-Петербурге Динара Идрисова избили во дворе его дома.

По его словам, в ночь со вторника на среду он подъехал к своему подъезду и припарковал машину. Как только Идрисов вышел из неё, на него напали четверо неизвестных, повалили на землю и стали избивать. При этом, как утверждает Идрисов, они бросили примерно такую фразу: "Защищать геев будешь?". Правозащитник предполагает, что имелось в виду его участие в деле питерских оппозиционных активистов Владимира Казаченко и Вадима Тишкина, арестованных по подозрению в развратных действиях в отношении их несовершеннолетней знакомой. Сами арестованные вину не признают.

После избиения нападавшие забрали с собой мобильный телефон Идрисова и скрылись. Пострадавший попросил телефон у охранника дома и вызвал скорую помощь и полицию. Бригада медиков доставила правозащитника в Александровскую больницу, где у него были зафиксированы сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Идрисову предлагали госпитализацию, но от неё он отказался, написав заявление в полицию о преступлении, которое пока квалифицируется как разбой.

Это уже второе нападение на Динара Идрисова. Первое произошло год назад, 28 января 2018 года, в день протестной акции сторонников Алексея Навального. Идрисов вёл трансляцию акции и зашёл в один из подъездов, чтобы снять обзорное видео с верхнего этажа. После него в подъезд зашли трое мужчин и напали на него. В результате Идрисов получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы руки и скулы, ушиб грудной клетки и другие травмы. Несколько недель он провёл в больнице.

Преступление так и не было раскрыто. Сам пострадавший считает, что на него напали сотрудники правоохранительных органов в штатском.