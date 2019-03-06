"Сто лет одиночества" Габриеля Гарсиа Маркеса впервые экранизируют

Американский стриминговый сервис "Нетфликс" снимет сериал на основе романа "Сто лет одиночества" Габриеля Гарсиа Маркеса. Об этом сообщается на странице сервиса в Твиттере.

Изданный в 1967 году роман будет экранизирован впервые. Семья умершего в 2014 году писателя до сих пор отказывалась продавать право на его использование в кинематографе.

Также известно, что сыновья Маркеса Родриго и Гонсало станут главными продюсерами картины. Сериал будет снят на испанском языке, съемки пройдут преимущественно в Колумбии.

"Наш отец десятилетиями выступал против продажи прав на "Сто лет Одиночества", поскольку он считал, что фильм — слишком короткий жанр для его экранизации. Кроме этого, по его мнению, неуместно было бы снимать фильм на другом языке, чем испанский", – рассказал сын писателя Родриго Гарсиа. Его заявление цитирует издание Variety.

При этом он добавил, что, по его мнению, сериалы сейчас переживают "золотой век", из-за чего "не может быть лучшего времени" для адаптации книги его отца.

"Сто лет Одиночества" нобелевского лауреата по литературе Габриеля Гарсиа Маркеса — одно из наиболее популярных произведений латиноамериканской литературы. На сегодняшний день продано более 50 миллионов экземпляров книги, роман переведён на 46 языков мира, пишет The New York Times.