На Кубани полиция задержала двух американских мормонов

Двое американских граждан были задержаны в Новороссийске. Информацию об этом в среду подтвердили Госдепартамент США и министерство иностранных дел России. По данным СМИ, задержанные – волонтёры мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Как утверждают российские правоохранительные органы, американцы преподавали английский, а не проповедовали, и тем самым нарушили закон. Сами мормоны заявили, что просто беседовали с россиянами по-английски, когда их задержала полиция.

Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение депортировать их из России. На сайте суда говорится, что 2 марта Дэвид Гаага и Коле Бродовский получили административные наказания по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию. Наказание по этой статье предусматривает штраф до пяти тысяч рублей и депортацию.

По информации "Коммерсанта", сейчас американцы-мормоны находятся в центре временного пребывания иностранцев Краснодарского края. Представитель церкви мормонов не подтвердил "Би-би-си", что это имена задержанных, но и не опроверг информацию. В Госдепартаменте США отказались предоставить информацию о личностях задержанных в интересах защиты частной жизни. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пристально следят за ситуацией и готовы оказывать задержанным всю необходимую помощь.

Представитель церкви мормонов Эрик Хокинз сообщил, что американцев задержали во время собрания в молельном доме в Новороссийске в минувшую пятницу. Он отметил, что задержанным дали пообщаться с родителями.

С лета 2016 года в России миссионерская деятельность регулируется законом из антитеррористического "пакета Яровой". Закон запрещает проповеди в жилых помещениях, миссионерскую деятельность, направленную на нарушение общественной безопасности или призывающую к экстремизму и разрушению семьи.

В России у мормонов около 23 тысяч последователей.