Сенатор США рассказала об изнасиловании во время службы в ВВС

Сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии США Марта Максалли рассказала, что во время службы в военно-воздушных силах её изнасиловал вышестоящий офицер. Об этом 52-летняя Максалли заявила во время слушаний, посвященных предотвращению сексуальных домогательств на военной службе.

По словам Максалли, она много лет молчала о случившемся, потому что винила себя и не доверяла военной системе, а когда почувствовала необходимость рассказать о пережитом, реакция ее ужаснула, и она едва не уволилась. Максалли отметила, что пыталась поговорить о проблеме с военными, но почувствовала, что система "насилует ее снова". "Но со временем военная сфера начала наводняться скандалами, (военные) совершенно не реагировали на них", поэтому она считает важным рассказать об этом, сказала сенатор.

Марта Максалли прослужила в военной авиации 26 лет и стала первой женщиной в США, участвовавшей в боевых операциях ВВС, и первой женщиной — командиром эскадрильи. Она стала сенатором в 2018 году, заняв место умершего 25 августа Джона Маккейна. Ранее, будучи членом Палаты представителей, Максалли упоминала, что подвергалась сексуальным домогательствам во время военной службы и со стороны школьного тренера.