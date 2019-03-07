МТС заплатит в США максимальный штраф из-за взяток в Узбекистане

МТС заключил мировое соглашение с властями США, по которому российский сотовый оператор выплатит 850 миллионов долларов штрафа по делу о взятках при выходе компании на рынок Узбекистана. Соответствующую сумму оператор зарезервировал ещё в прошлом году, говорится в сообщении МТС.

В 2014 году Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование дела о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским "ВымпелКомом") и шведской компании TeliaSonera. Эти компании заподозрили во взятках структурам, связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. По версии следствия, международные сотовые операторы платили сотни миллионов долларов за право вести бизнес в Узбекистане. В феврале 2016 года Veon по условиям мирового соглашения с властями США выплатила 795 миллионов долларов штрафа.

При этом еще до начала расследования МТС ушла из Узбекистана. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг.

Убыток, списанный российским сотовым оператором от прекращения деятельности в Узбекистане, составил почти 3 миллиарда рублей.





