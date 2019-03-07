США вновь напомнили о санкциях в связи с "Северным потоком-2"

Представители Соединённых Штатов вновь выступили против проекта газопровода "Северный поток-2" из России в Германию и другие страны Европы.

На энергетической конференции в Брюсселе в среду представители США предупредили, что администрация Дональда Трампа может ввести санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта - сообщает "Голос Америки".

Заместитель директора отдела по делам Европы Госдепартамента Николь Гибсон назвала эти санкции "существенными", однако не стала уточнять какие-то подробности о них. По словам Гибсон, Вашингтон не считает вопрос о строительстве трубопровода решенным. "Некоторые говорят, что строительство «Северного потока – 2» – свершившийся факт. Мы на это смотрим не так… Мы призываем европейских лидеров сделать так, чтобы проект не был реализован" - сказала представитель США.

Соединённые Штаты опасаются, что сооружение газопровода повысит энергетическую зависимость ЕС от России, а также приведёт к отказу от транзита газа через Украину, что подорвёт экономику этой страны.

Сейчас идёт прокладка газопровода по дну Балтийского моря. Предполагается, что он будет достроен к концу 2019 года. Страны Евросоюза недавно договорились распространить на этот газопровод энергетическую директиву ЕС, что теоретически могло бы создать проблемы для реализации проекта. Однако, согласно достигнутому компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.