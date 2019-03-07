Sky News: к утечке файлов британской НКО могла быть причастна Россия

В Великобритании следователи считают, что за кибератакой на британскую неправительственную организацию, которая занимается анализом российской пропаганды в СМИ и Интернете, с большой долей вероятности стоит российская военная разведка. Со ссылкой на источники в правительственных кругах об этом сообщает Sky News.

Речь идёт об Институте государственного управления (Institute for Statecraft) - сравнительно малоизвестной НКО, утечка данных с сервера которой довольно широко обсуждалась недавно в прокремлёвских СМИ. Они обвиняли проект института под названием Integrity Initiative во вмешательстве в российские внутренние дела.

Источники Sky News полагают, что Главное управление Генштаба России (бывшее ГРУ) могло провести кибератаку в ответ на обвинения своих сотрудников в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Если подозрения подтвердятся, это будет означать, что российским хакерам удалось провести первую в истории Британии успешную операцию по похищению документов путём удалённого взлома базы данных.

Крис Доннелли, один из основателей Института государственного управления, сказал, что у него нет прямых доказательств причастности России, однако косвенные улики указывают на неё. Дело расследует Национальное агенство по борьбе с преступностью.