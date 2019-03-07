ФСИН пообещала на 8 марта "сладкое меню" для женщин в колониях

В исправительных колониях России 8 марта запланированы "творческие конкурсы, игры в шахматы и шашки, просмотр фильмов, сладкое меню, торты, плюшки и пирожки", - сообщило пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ведомства, сегодня в колониях отбывают наказание более 35 тысяч женщин. Для всех осужденных 8 марта является выходным днём. "Однако грустить без дела не придётся никому", - отметили во ФСИН.

В сообщении пресс-бюро говорится, что "в женских исправительных учреждениях 8 марта похоже на обычные дни только неукоснительностью соблюдения режима и безопасности, в остальном это праздничные концерты, конкурсы, выпечка, мимозы и поздравления", ведь "праздник для нарушительниц закона никто не отменял".

"Созданием праздничного настроения у девушек занимается администрация исправительных учреждений", - уточнили в ведомстве.

Ранее ФСИН поздравила мужчин, находящихся в заключении, с 23 февраля. Так в учреждениях, подведомственных УФСИН Мордовии, в этот день проводились концерты художественной самодеятельности и спортивные игры.

Позже замглавы ФСИН Валерий Максименко отметил спортивные успехи игрока сборной России по футболу Павла Мамаева, находящегося под арестом по делу о хулиганстве. "Занимается физкультурой в СИЗО, играет в футбол, поэтому у него никаких проблем со здоровьем нет", - отметил чиновник, приведя Мамаева в пример другому арестованному по этому же делу российскому футболисту Александру Кокорину.

Кокорин пожаловался на онемение ноги, из-за чего его дальнейшая после освобождения карьера оказалась под серьёзной угрозой. "Онемение ноги Кокорина если и имеет место, то оттого, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес", - заявил Максименко.