Создателей паблика "Мужское государство" осудили за экстремизм

В Хабаровске вынесен приговор четверым обвиняемым в экстремизме создателям и пользователям паблика "Мужское государство" в социальной сети "Вконтакте".

21-летнему студенту Даниле Абросову и 19-летнему студенту Александру Исакову суд назначил по два года и три месяца колонии общего режима за "участие в экстремистком сообществе". 20-летние Сергей Жеребцов и Виктор Карташов признаны виновными в создании экстремистского сообщества и приговорены к четырем годам колонии.

Все обвиняемые признали свою вину.

Паблик "Мужское государство" был закрытым для общего доступа – чтобы вступить в группу, нужно было получить одобрение модератора. Как сообщало издание "Медиазона", дело на создателей и участников паблика было заведено благодаря внедрённому агенту ФСБ.

Ещё один создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков в ноябре был признан виновным в возбуждении ненависти к женщинам и приговорен к условному сроку.