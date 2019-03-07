Слушатель Радио Свобода помог слепоглухой девушке исполнить мечту

Слушатель Радио Свобода из Германии Сергей Ратке откликнулся на сюжет о слепоглухой девушке Марии Холовой, мечтающей стать фотографом, и прислал ей фотокамеру. Историю Маши он узнал из рубрики "Кто поможет" в программе "Человек имеет право". Об этом пишет на своей странице в Facebook фонд поддержки слепоглухих "Со-единение".

У Маши врожденная глухота: без слуховых аппаратов она почти ничего не слышит. Видит девушка только левым глазом. Из-за ошибки врачей в детстве она полностью ослепла на правый глаз.

Сейчас Маше Холовой 20 лет. Она живет с родителями в Павловом Посаде. Несколько раз Маша пыталась устроиться на работу, но её не берут, ссылаясь на проблемы со здоровьем. "Сначала я пыталась пойти на парикмахера. Но меня не взяли, так как у меня проблемы с глазом и со слухом. Сказали, не справлюсь. Я пробовала устроиться в продуктовый магазин, но там тоже отказали. Говорят, что если со мной что-нибудь случится, то они будут в ответе. Я хочу работать, а не сидеть на шее у мамы. Я хорошо вижу одним глазом. Благодаря слуховым аппаратам нормально слышу," - рассказала Маша.

На заработанные деньги Холова хотела купить фотоаппарат и пойти на специальные курсы. Но приходилось учиться самостоятельно, а фотографировать на телефон.

После выхода сюжета слушатель Радио Свобода Сергей Ратке подарил Маше фотоаппарат. Камеру привезла в Россию его супруга Кристина. Она рассказала Маше об основных функциях фотоаппарата и научила переносить новые снимки на компьютер. Также для Холовой нашли педагога, который займётся с ней уроками фотографии.

"Очень хочу снять и показать мир таким, каким его вижу я", - делится своими планами Маша. Сергей и Кристина Ратке обещали, что если девушка не будет прогуливать занятия, они пригласят её к себе в гости в Нижнюю Саксонию.