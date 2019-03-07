Украина назвала лиц, подкупивших кандидата в президенты

К даче взятки самовыдвиженцу Юрию Тимошенко причастен член партии "Батькивщина" Валерий Дубиль. По данным Генпрокуратуры Украины, Дубиль пытался подкупить однофамильца Юлии Тимошенко, чтобы тот отказался от участия в выборах.

В рамках дела задержаны два человека, в том числе лидер Партии защитников Украины Тарас Костанчук. По версии следствия, он предлагал Юрию Тимошенко почти 200 тысяч долларов. Костанчук утверждает, что против него устроили провокацию. По его словам, Юрий Тимошенко, сам попросил деньги. Так как устал играть роль "технического кандидата" и решил вернуть залог людям, которые его для этого наняли.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала задержания "мелкой провокацией". Сегодня она попросила вычеркнуть имя Юрия Тимошенко из избирательного бюллетеня. Его присутствие в списке она назвала унизительной политтехнологией, цель которой отобрать у нее голоса.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют более сорока человек, включая действующего лидера государства Петра Порошенко.