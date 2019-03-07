Совет ООН по правам человека впервые раскритиковал Эр-Рияд

По меньшей мере 36 стран, включая 26 государств Евросоюза, входящих в Совет ООН по правам человека, подписали заявление с критикой Саудовской Аравии за ограничение прав и свобод. Это первый случай критики Эр-Рияда с момента образования правозащитного ведомства ООН в 2006 году.

В заявлении содержится призыв к саудовским властям освободить женщин-правозащитниц, арестованных в прошлом году. По данным активистов, в заключении на женщин оказывали давление и пытали. В числе арестованных есть те, которые боролись за право женщин управлять автомобилем. В рейтинге Всемирного банка, опубликованном в начале года, Саудовская Арвия по гендерному равенству занимает последнее, 187-е место.

Подписавшие заявление также считают, что Эр-Рияд должен сотрудничать со следствием по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. Журналист поживал в США и сотрудничал с газетой The Washington Post. В последние годы он выступал с резкой критикой политики королевства. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают.