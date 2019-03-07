Французский МИД заплатит штраф за отсутствие женщин на важных постах

Французское Министерство иностранных дел заплатит штраф в 450 тысяч евро за слишком низкое количество женщин на важных постах. Об этом сообщает газета Le Monde. Уточняется, что нарушения касаются номинаций на пост посла в 2017 году.

По положениям французского закона, среди дипломатов, которые получают номинацию на пост посла, должно быть по крайней мере 40 процентов женщин. Однако в 2017 году их было только 29 процентов.

Сообщается, что для достижения равенства в номинациях в 2017 году среди послов не хватало пяти женщин. За каждую из них ведомство заплатит штраф 90 тысяч евро.

При этом неназванный чиновник рассказал газете Le Monde, что в следующем, 2018 году, Министерство иностранных дел Франции уже достигло требуемых законом показателей. Но среди занимающих посты послов соотношение женщин до сих пор намного ниже: их только 26 процентов.

По данным Всемирного банка, Франция — одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами сочли Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала самый большой прорыв в последнем десятилетии.