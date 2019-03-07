В Брюсселе признали виновным напавшего на Еврейский музей в 2014 году

Суд присяжных в Брюсселе признал виновным Мехди Неммуша в нападении на Еврейский музей в 2014 году и убийстве четырёх человек.

24 мая 2014 года Неммуш открыл стрельбу из автомата Калашникова по посетителям Еврейского музея в центре Брюсселя. В результате нападения погибла семейная пара из Израиля и двое сотрудников музея. Власти признали преступление терактом.

Неммушу удалось скрыться, но полицейские вычислили его по камерам видеонаблюдения. Злоумышленника задержали в Марселе. Вскоре после этого Франция выдала Неммуша бельгийским властям.

Наказание суд определит в ближайшее время. Неммуша могут приговорить к пожизненному заключению. Свою вину он не признаёт.

Неммуш имеет французское гражданство. Во Франции он был судим. По данным СМИ, радикальными настроениями он заразился во французской тюрьме. Отсидев срок, он отправился в Сирию воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство". Вскоре после возвращения в Европу он напал на Еврейский музей.