В квартиру журналиста издания "Проект" ворвались неизвестные с камерами

В Москве в квартиру родителей журналиста издания "Проект" Михаила Рубина ворвались неизвестные с видеокамерами. Двое мужчин, не представившись, начали спрашивать у родственников журналиста "не стыдно ли их сыну продавать родину". Об этом Рубин сообщил на своей странице в Facebook.

Вошедшие в квартиру люди спрашивали​, когда придёт Рубин. ​Родители журналиста заставили неизвестных уйти. Однако те остались ждать на лестнице. Родственники Рубина вызвали полицию и написали заявление. Как рассказал журналист изданию Медиазона, пока его родители общались с правоохранителями неизвестные скрылись.

Камера наружного наблюдения в доме зафиксировала момент, когда ворвавшиеся в квартиру мужчины заходили в подъезд. Запись опубликовал телеграм-канал Baza. Рубин отмечает, что неизвестные открыли домофон своим ключом.

Михаил Рубин занимает должность заместителя главного редактора издания "Проект", а также ведёт программу "Рубиновые звёзды" на телеканале "Дождь". Одно из последних расследований "Проекта" был посвящено тому, как партия ЛДПР берёт с предпринимателей большие деньги за включение в список кандидатов в депутаты Госдумы. Также в материале говорилось о том, что семья лидера партии Владимира Жириновского владеет недвижимостью на сумму около 10 миллиардов рублей.