Паспорта ЕС в 2017 году получила почти 21 тысяча россиян

В 2017 году гражданство какой-либо из 28 стран Европейского Союза получили 825 тысяч иностранцев. Это следует из сообщения Статистического управления ЕС (Eurostat). По сравнению с предыдущими годами, число иностранцев, получивших паспорт ЕС, снизилось - в 2015 году их было 841 тысяча, в 2016 - 996 тысяч.

Чаще всего гражданство Евросоюза в 2017 году получали граждане Марокко - почти 68 тысяч. На втором месте Албания, на третьем - Индия.

Россия занимает в списке девятое место - в 2017 году гражданство одной из стран ЕС получила почти 21 тысяча россиян. Украина на 11-м месте - 19 тысяч обладателей украинских паспортов стали гражданами ЕС.

Почти четверть всех россиян, получивших в 2017 году гражданство ЕС, стали гражданами Германии. На автором месте - Франция, на третьем - Финляндия.

Граждане России - на первом месте среди граждан всех стран мира по числу получивших в 2017 году паспорта Кипра, Мальты, а также Литвы и Финляндии. На втором месте россияне среди получивших паспорта граждан Чехии, Болгарии и Эстонии.

Так, кипрским гражданством за 2017 год обзавелись более 1,3 тысяч россиян. В будущем году эта страна ужесточит правила выдачи инвесторам, среди которых немало россиян, так называемых "золотых паспортов" - в обмен на крупные вложения в экономику страны. "Золотые паспорта" выдают и на Мальте, власти этой страны ежегодно публикуют имена иностранцев, получивших паспорта по этой программе; среди них известные российские предприниматели.