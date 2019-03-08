Мэй пока не удаётся добиться от ЕС уступок по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предпринимает последние попытки убедить членов парламента поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС - перед голосованием, которое намечено на вторник 12 марта.

Выступая в городе Гримсби, Мэй заявила, что если депутаты вновь отвергнут соглашение - как они это сделали в январе - страна окажется в ситуации неопределённости. Результатом этого может стать то, что Британия вообще не выйдет из ЕС. Этого, по мнению премьера, нельзя допустить, поскольку большинство на референдуме высказалось за Брекзит.

Британский парламент ранее поручил Мэй добиться от Евросоюза изменений в тексте соглашения о выходе Британии из ЕС. Главная проблема - так называемый "бэкстоп", механизм, который предусматривает отсутствие пограничного и таможенного контроля на границе между Ирландией и британской Северной Ирландией до тех пор, пока Британия и ЕС не придут к всеобъемлющим договорённостям о взаимной торговле. Мэй на переговорах с ЕС пытается добиться, чтобы применение "бэкстопа" был ограничено по времени. Однако договориться о внесении изменений в текст соглашения до сих пор так и не удалось. Ирландский премьер Лео Варадкар в пятницу заявил, что ЕС и так пошёл на компромисс с Лондоном. Глава британского МИД Джереми Хант, в свою очередь, фактически обвинил ЕС в провале переговоров.

Если на голосование во вторник будет вынесен тот же текст договора, что депутаты отвергли ранее, весьма вероятно, что Палата общин вновь его отвергнет. В этом случае депутаты будут выбирать между выходом из ЕС без всякого соглашения (за это выступает часть консерваторов) и переносом даты Брекзита с 29 марта на более поздний срок, по всей видимости конец июня (за это выступает оппозиция). С переносом даты Брекзита ещё должен согласиться ЕС. Большинство комментаторов считает, что согласие будет дано, но только один раз.

Оппозиционные лейбористы недавно выступили за проведение повторного референдума с возможностью для избирателей проголосовать за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Однако неясно, сможет ли подобное предложение получить поддержку большинства в парламенте. Кабинет Терезы Мэй категорически против.