Праздничный "креатив" и споры о феминизме: 8 марта как день раздора

8 марта из "женского дня, праздника любви и цветов" с каждым годом все больше превращается в день раздора. Одни женщины по старинке ждут мимозы и торта, другие могут в ответ на поздравления прочесть лекцию о равноправии и огреть букетом по голове, а мужчинам становится все сложнее понять, как отличить тех от других, чтобы никого случайно не обидеть.

​Иван Давыдов

А жаль, что не летом. Купались бы офисные красавицы в фонтанах и разбивали букеты об голову. Ах.

Илья Красильщик

С этим восьмым марта все совсем стало непонятно. Иду по улице, вижу цветочный магаз, хочу купить Кате букетик. Потом вспоминаю, что сегодня 8 марта, и думаю: ну нафиг.

Павел Шехтман

А забавно, как 8 марта превратилось в свою полную противоположность: из дня женщины-борца в день женщины, объекта мужской опеки

Дмитрий Аграновский

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Днем борьбы за свои права! Требуйте равных прав, равной оплаты труда, равного доступа в органы власти, равных возможностей для самореализации. Не позволяйте увести себя в сферу борьбы с "сексуальными домогательствами" - это просто такая же буржуазная обманка, как попытка подрядить левое движение бороться за "права" геев. :-)

P.S. А за праздник огромное спасибо немецким коммунисткам Кларе Цеткин и Розе Люксембург. Напомню, что впервые в истории равные права во всех сферах жизни женщины получили именно в СССР после Революции.

Андрей Десницкий

Как по-разному можно поздравлять с восьмым марта...

Или не поздравлять.

Например, "дорогие женщины, нарожайте мне побольше солдат, потому что это скрепоносно, а я вам деньжат подкину".

Или "даешь равноправие и свободу выбора! мое тело - мое дело!"

Ну и всякое прочее.

Вы прекрасны - девочки, девушки, дамы.

Спасибо вам за это!

У меня всё.

Кристина Потупчик

Раньше поздравления с 8 марта меня просто забавляли, а теперь снисходительное умиление сменилось раздражением. Думаю, не в последнюю очередь из-за интернета, где половина подписчиков и личных знакомых считают своим долгом отправить какие-нибудь очередные картинки с букетами и котятами, чтобы потом надувать щеки от гордости, какие же они заботливые по отношению к женщинами.

Если вы 364 дня в году воспринимаете женщину как свиноматку, которая должна рожать-готовить-убирать, а раз в год смиренно с улыбочкой принимать ваши лицемерные поздравления, то у меня для вас плохие новости. Непрошеные поздравления, особенно со вторжением в чужое личное пространство — это, в интернете, спам, а в реальной жизни — харрасмент.

У нас из 17 миллионов семей треть — матери-одиночки, у нас до сих пор действует принятый еще в совке список профессий, которыми запрещено заниматься женщинам, у нас женщина получает примерно на треть меньше денег, чем мужчина, поэтому если хотите сделать для нас что-то приятное, сначала с этим разберитесь, пожалуйста. И вас тоже с праздником.

Елена Зелинская

ПОСТ ПРО 8 МАРТА

Когда я выбирала после школы, куда мне поступать, то, как классическая петербургская девочка, подумывала о карьере переводчика. Друзья родителей привели меня за советом к важной шишке из соответсвующего вуза.

Он по-отечески потрепал меня по плечу и ласково заметил:

- Ну куда ты надумала.Тебя не возьмут.Ты же девушка.Это совсем не женское дело.

- Почему? - наивно удивилась я, комсомолка и интернационалистка.

- А ты представь, - объяснил начальник . - Вот женщину взяли на важные переговоры.А у нее -менструация!

И он победно развел руками, как бы подчеркивая всю неприятность подобной ситуации.

Я ошеломленно молчала, и будучи более знакома с упомянутым явлением, чем этот дядя, пыталась охватить умом всю его пагубность для международных отношений.

Поступила я в результате на журфак.Менструация тут не стала непреодолимым барьером

.А дяденька тот до сих пор руководит образованием, только рангом повыше.

Наталия Осипова

Пишут про грядущий матриархат, как новую эру милосердия. Э, нет. Грядущая эмансипированная хамка будет почище торжествующего мачистского хама.

Вот она, во всей красе, засядет вершить судьбы в корпорацию и скажет тебе:

- Какое в штат для матери четверых детей? Какой бы уникальный специалист она не была. Как я ее потом увольнять буду?! За что ж вы такое компании желаете?!

То есть изначальное условие - делать зло. Все равно надо иметь власть его делать безнаказанно (уволить просто так)

Вот она, грядущая матриархатка. Матриархамка. Не дай Бог. Лучше любой сексист-объективатор-белая цисгендерная свинья. Потому как с мачо можно еще как-то договориться, можно попробовать пустить в ход чары (ты великолепен, я прекрасна), слезы (я в отчаянии, ты же не обидишь женщину), восхищение (как ты крут!), слабость (я маленькая, не обижай меня), то с сукой-матриархаткой, антибабой, женщиной, слепленной из останков мужчин, не поможет ничто.

А они и хотят власти, большей, чем мужская. Пересесть на всеобщее лицо, не важно, женское или мужское. Им бисексуально, была бы возможность пытать и грабить.

Это было мое высказывание по поводу 8 марта.

Тина Канделаки

Дорогие женщины, что бы ни говорили о происхождении праздника 8 Марта, каждая из нас генетически срослась с мыслью, что в этот день хотя бы один мужчина должен признаться ей в любви и выразить своё восхищение. А лучше не один. А лучше не только свой, а ещё и незнакомый. А ещё чтобы он был высокий, голубоглазый, успешный, одинокий и готовый сразу жениться.



Каждая женщина хотя бы раз, но все же фантазировала о себе в роли Золушки. Или Красотки, которой достаточно быстро с момента выхода на панель встретился Ричард Гир.



Короче, все женщины хотят быть слабыми и барынями. Но жизнь такой возможности не даёт, и мы становимся сильными. В этой силе мы можем совершенствоваться бесконечно, но, находясь даже в самой сильной броне, всегда готовы размякнуть от вашего “С праздником, милая".



Мы вас любим, мужчины! Мы уже близки к тому, чтобы начать вам дарить цветы, но вы уж сделайте так, чтобы какие-то ритуалы до скончания миров всё-таки остались исключительно мужской прерогативой!

Сталингулаг

250 тысяч микрозаймов взяли российские мужчины на подарки к 8 марта. Общий объем микрокредитов, взятых на эти цели в 2019 году, составил более двух миллиардов рублей. Годом ранее было взято 220 тысяч микрокредитов на сумму в 1,6 миллиарда рублей. На мой взгляд, эти цифры красноречивее любых поздравлений. Вот они – современные российские рыцари, готовые ради своих возлюбленных повесить себе на шею кредитное ярмо, продать душу жадным ростовщикам, попасть в жернова жестоких коллекторов, и всё это, чтобы бросить к ногам своих принцесс пять тюльпанов в полиэтилене! Гордитесь нами, женщины! Берегите нас, таких отбитых на планете больше нет

Современные открытки всю эту цветущую сложность вполне отражают.

В Петербурге активисты пропутинской организации "Сеть" прорвались в кафе "только для женщин", чтобы поздравить его посетительниц насильно, а те в ответ распылили одному из них в лицо газ из баллончика.

Анна Федорова

Обычно же у нас как говорят: если тебя обижают, ты не ной и не жалуйся, а дай сдачи. Вломились к тебе в дом - а ты их из баллончика!

Я считаю, что все любители вот такой «морали сильных» должны рукоплескать женщине, пшикнувшей перцовым баллончиком в лицо мужиков, вломившихся в женское кафе.

Не вижу ваших восторгов!

Михаил Пожарский

В самом конце пострадавший от струи радикального феминизма пытается смыть аэрозоль снегом, следуя советам дебилов-товарищей. Никогда так не делайте - обычная вода в таких случаях раза в два усиливает все неприятные эффекты. В общем, сидели бы лучше дома раз такие неопытные. Но вообще поделом, конечно.

Кроме того, в ответ феминистки провели акцию, в ходе которой обнаженного мужчину засыпали тюльпанами. "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата", - гласил один из плакатов.

Еще одно оригинальное поздравление можно записать на счет Госдумы: Леонид Слуцкий, против которого в прошлом году сразу несколько женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах, возглавит думскую делегацию, которая едет на сессию Комиссии ООН по положению женщин.

Алена Попова

Это ещё что за дела? Слуцкий-пока-ещё-депутат, который обвинён в домогательствах, КУРИРУЕТ (поскольку порядок такой-он глава комитета) делегацию в ООН по ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН! Это издевательство надо прекращать. Слуцкий должен вообще уйти из ГД, а не курировать делегации и не быть председателем комитета! «Зайчутка» депутат должен ответить за свои действия-это факт. Слуцкий и права женщин-это АНТОНИМЫ!

Это нам подарок на 8 марта очередной от Госдумы? Той Госдумы, которая «нельзя критиковать власть», «отпустите нас варить борщ» и «в России нет домашнего насилия», «в России особое отношение к женщинам».

Мари Давтян

Ну там было 2 варианта: или Слуцкий или Плетнева. И тут лучше бы вообще не ездили. Позорище.

Дабл Ять

Если вспомнить, в каким именно «положении» Слуцкий предпочитает видеть женщин, то станет очевидно, какая у нас нынче ирония.

Борис Цейтлин

Хотелось бы процитировать по данному поводу одного известного автора:

"Отсталость нашей политической надстройки от совершившегося переворота в общественных отношениях делает крах надстройки неизбежным".

На этом список оригинальных поздравлений не исчерпывается. Росгвардия выпустила к празднику календарь "Спецназ и котики", танкисты построили восьмерку из танков, в Крыму женщинам раздавали тюльпаны активисты, переодетые в "вежливых людей".

Президент Казахстана порадовал женщин анекдотами о них самих.

Соревнуются в праздничном креативе и магазины.

В Киеве мускулистые парни забрались на крышу станции метро "Дарница".

И, конечно, не обходится без ироничных постов о феминитивах - и споров о том, употреблять их или нет.

​Антон Фридлянд

Лучший подарок девушке – феминитив, сделанный своими руками

Анна Наринская

В последнее время вокруг меня внимание к женскому вопросу (скажем так по старинке) заметно повысилось. Вот например феминитивы. Ну казалось бы – кто эти оголтелые бабенки, которые прям бросаются на вас и заставляют вас их употреблять? Ни на радио их нет, ни ваще в сми. Какой-нибудь сайт назовет кого-то «режиссеркой», всего и делов. При этом многим уважаемым мною и любимым людям эти феминитивы прямо спать не дают, кажется. Соображение, как будет феминитив к слову «пилот», я уже видела в четырех разных (мужских) фб. И вообще куча дружественных (и опять же мужских) фб занято насмешливым каламбуреньем по этому поводу. Господи, да не все ли вам равно! Русский язык пережил революционные реформы, индустриальную революцию, которую надо было как то в языковом смысле обживать, социальную смену «говорящей» элиты. Свидетели этому Зощенко, Платонов, токарь Белоусов и многие, многие. Переживет и волну женской самоидентификации – как захочет, так и переживет. Сейчас очевидным образом феминитивы обозначают не просто профессионала-женщину, а профессионала женщину определенного склада. Грубо говоря «режиссерка» это та, кто сама себя так могла бы назвать. (Например, ни разу не видела, чтоб женщин-прокуроров обвиняющих оппозиционеров называли «прокурорками» даже в феминистки-прогрессивных блогах). То есть сейчас бытование феминитивных суффиксов вещь неопределенная. Но я сама в идее, что можно быть великим режиссером, а называться в женском роде вижу множество достоинств. А там посмотрим как оно выплывет.

При этом совершенно ясно – реакцией на что именно является эта решимость употреблять феминитивы. Вот сейчас звонит мне например прекрасная (и вправду прекрасная) девушка с неплохого ТВ и приглашает на дискуссию «феминизм – за и против». А что против-то? -- говорю. Ну как же, отвечает – вся эта борьба это ж не борьба, а какой то абсурд. Ну как же абсурд говорю, в стране, где нет закона о домашнем насилии, где разница между зарплатой мужчин и женщин составляет 30%, где тотальна презумпция «сама виновата», где в общественном мнении узаконен женский двойной рабочий день (на работе и «по дому») и бесконечное тэдэ и тэпэ. Кстати в каком-то смысле феминитив – это метка, что произносящие этот суффикс все это помнят и осознают.

Девушку с ТВ моя речь разочаровала – смеяться на феминитивом к «пилоту» и зарвавшимися митушницами куда интереснее, ага.

Но вы-то, друзья мои, вы то? Эх.

Те, кто в этот день оказался за пределами бывшего СССР, с удивлением обнаруживают, что "международным" он называется по праву.

Леонид Волков

Должен признаться, я был совершенно уверен, что на практике вся международность так называемого «международного женского дня» ограничивается постсоветским пространством.

Но в нашем чатике Yale World Fellows 2018 года всех женщин с праздником радостно поздравили Ибу (мужчина из Сенегала), Майкл (мужчина из Руанды) и Тьян Тьян (женщина из Мьянмы). Причем все — в классическом стиле аляповатых картинок с большим количеством роз. Дотянулись Клара Цеткин и Роза Люксембург! (Ну или помощь братским социалистическим режимам развивающихся стран в свое время отгружали не только калашами, но и календарями — и хорошо, календари куда лучше калашей).

8 марта в историческом смысле — в смысле дня борьбы за права женщин, за равноправие, за равенство возможностей — это прекрасный и важный день. С чем всех, вне зависимости от пола, и поздравляю.

А для любви специального дня в году не должно быть, каждый день без любви — день, прожитый зря.

Ольга Романова

В Берлине 8 марта впервые выходной. Никто не знает, что с этим делать. Магазины, конечно, работать не будут. Я забыла и зафигачила себе рабочий день по полной программе. <...> Русская женщина найдёт, чем заняться 8 марта. А на демонстрацию пусть сами ходят, чё за феминизм такой, за который надо Strike. Мне кажется, права женщин - это такие права, которые ты берёшь сам. Без спросу. Просто не общаешься с людьми, которые тебя ими обделяют. Можно ещё в глаз дать, я прошлым летом так и сделала, получила удовольствие. Только ладошкой не надо, это пошло.

В России, впрочем, демонстрации и митинги, приуроченные к 8 марта, пока в новинку, и многим они совсем не кажутся бессмысленными. Одна из подобных акций прошла в Москве в парке Сокольники.

Как поздравлять женщин, которые в этот день ходят на митинги? Можно воспользоваться инструкцией, которую написала в прошлом году Ольга Розенберг:

Если вам хочется поздравить меня с 8 марта, я очень прошу вас не желать мне "оставаться такой же милой". Потому что вот эта "милая" по сути означает "будь удобной и не мешай мне тобой пользоваться". Думаете, это принесёт мне счастья? Да и будем откровенны, я никакая не милая, никогда ей не была, не буду, соответственно, не могу ею оставаться.

Не желайте мне быть или оставаться женственной. Эй, я и так женщина! Какой ещё я могу быть? А обычная подоплека у данного поздравления "будь мейнстримово привлекательной, чтоб на тебя можно было подрочить". Вы думаете, это пожелание для меня, для моей пользы? Нет, это для окружающих. И зачем тогда желать это мне?

Не желайте мне оставаться "всегда юной". Это больше напоминает проклятие. Я расту, взрослею, набиваю шишки и приобретаю опыт. Я не хочу быть неопытной и доверчивой, я не хочу скрывать свой возраст, я не хочу быть Бенджамином Баттоном. Я хочу соответствовать своему возрасту, становясь взрослой, зрелой, пожилой, старой. Не надо это у меня отнимать.

И уж конечно не надо желать мне украшать собой мир. Я человек, а не картина!

Если вы правда хотите поздравить меня, желайте мне силы, упорства, несгибаемости, успеха в моей ежедневной борьбе. В конце концов, в этом и есть смысл 8 марта!