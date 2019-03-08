Комитет Конгресса призвал к расследованию убийства Немцова

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с призывом к администрации Дональда Трампа провести расследование убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению. Проект резолюции был внесён в феврале в Палату представителей и Сенат США конгрессменом-демократом Элиотом Энгелом и сенатором-республиканцем Марко Рубио. Этот шаг был приурочен к четвёртой годовщине убийства Бориса Немцова.

Резолюция осуждает российские власти за сокрытие обстоятельств преступления и призывает правительство России провести международное расследование.

Энгел заявил, что администрация Трампа предприняла недостаточно усилий для расследования убийства Немцова и Конгрессу пора взять дело в свои руки, чтобы продемонстрировать лидирующую роль США в этом вопросе.

«Немцов был отважным борцом за демократию и свободные выборы в России. К сожалению, из-за этого он оказался под прицелом Владимира Путина, – подчеркнул Энгел. – Теперь он оказался в списке храбрых журналистов, правозащитников и политических оппонентов, убитых приспешниками Путина в попытках заглушить любую критику в адрес Кремля и ликвидировать всё, что воспринимается как угроза авторитарному режиму Путина».

Проект резолюции, которая носит рекомендательный характер, должен быть одобрен Палатой представителей в полном составе, а также Сенатом. Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина, и его убийство стало шоком для сторонников российской оппозиции. Лидер российской оппозиции был застрелен вблизи Кремля в феврале 2015 года. Перед смертью он резко критиковал действия России на востоке Украины.