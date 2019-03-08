Австрия осудила запрет на въезд журналиста на территорию Украины

Глава Министерства иностранных дел Австрии вынесет на обсуждение Европейским советом вопрос цензуры в СМИ на Украине. Об этом сообщил представитель МИД страны Петер Гушельбауер. Разногласия между двумя странами начался после того, как Украина запретила въезд Кристиану Вершютцу, директору киевского бюро телеканала ORF.

Сообщается, что австрийский МИД планирует включить вопрос свободы слова на Украине в повестку встречи европейских дипломатов, которая пройдет 18 марта в Брюсселе. По мнению австрийских властей, действия Украины ставят под угрозой свободу прессы в стране.

Ранее также стало известно, что посла Украины в Вене вызовут в австрийский МИД. Глава австрийской дипломатии при этом назвал отказ украинских властей впускать Вершютца в страну "недопустимой в Европе цензурой".

Кристиан Вершютц — многолетний директор киевского бюро национального автрийского радио- и телевещателя ORF. 7 марта стало известно, что СБУ запретила ему въезд на Украину, поскольку австрийский журналист якобы не соблюдал журналистские стандарды. По мнению украинской службы, Вершютц "использовал штампы кремлевкой пропаганды" и "тиражировал фейки от Раша тудей" (имеется ввиду телеканал RТ —​ РС). Кроме этого, его обвиняют в незаконном посещении Крыма и территорий Украины под контролем так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Австрийский журналист в ответ заявил, что украинские власти ищут причину, чтобы не пустить его в страну, поскольку он часто критически освещал действия руководства страны, в том числе во время скандала с покупкой оружия для украинской армии.