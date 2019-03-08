В США вновь арестована Челси Мэннинг, раскрывшая гостайну

Челси Мэннинг, приговорённая в 2013 году к тюрьме за передачу сайту WikiLeaks военных секретов США, 8 марта вновь арестована. Эта мера принята к ней за отказ дать показания большому жюри присяжных в Александрии (штат Вирджиния) в связи с расследованием дела активистов, раскрывающих секретную информацию. Об этом сообщили её сторонники из "Проекта Воробей" (The Sparrow Project).

Они приводят слова судьи, заявившей, что Мэннинг арестована на неопределённый срок – до момента, когда расскажет большому жюри всё, что знает, или до окончания срока деятельности самого большого жюри.

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В 2010 году, бывший армейский аналитик, трансгендер Брэдли Мэннинг (позднее Челси Мэннинг) передала сайту WikiLeaks многие десятки тысяч секретных документов, относящихся к войне в Ираке и войне в Афганистане. Материалы содержали сведения о возможных преступлениях, совершённых солдатами США и их сооюзниками, а также секретную переписку между американскими дипломатами, работавшими в разных странах. Её поступок создал вокруг неё ореол героя и активиста борьбы против секретности. Однако, американский истеблишмент счёл её изменником родины. Именно утечка сведений, произошедшая благодаря Мэннинг, превратила сайт WikiLeaks в заметную силу международного движении за раскрытие секретов.



Челси Мэннинг в 2013 году была осуждёна на 35 лет, но президент Барак Обама позднее пересмотрел её приговор, что привело к освобождению Мэннинг в мае 2017 года.

В минувший вторник, 5 марта, Мэннинг заявила, что суд в Александрии отказался назвать предмет своего расследования.