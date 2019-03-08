В Польше 8 марта вспоминали высланных в 1968 году польских евреев

В Варшаве прошла церемония в память о начале студенческих протестов в марте 1968 года, которые привели к выселению из Польши более десяти тысяч поляков еврейского происхождения. Участники мероприятия собрались у Гданьского вокзала, откуда были отправлены оставшиеся после Второй мировой войны поляки с еврейскими корнями, сообщает "Польское радио". Среди собравшихся были и те, кто смог вернуться в Польшу после депортации 1968 года.

"В марте закончился мой мир. Большинство близких мне людей уехали. Я хочу об этом говорить, чтобы избавиться от тяжести, которую ношу в себе уже столько лет", – зачитывала воспоминания участников событий марта 1968 года глава еврейского фонда "Шалом" Голда Тенцер.

На церемонию также пришли люди, которые после антисемитской кампании добровольно уехали из страны.

"Я была студенткой в Лодзи. На одной из лекций, которая превратилась в антисемисткую речь против евреев, которые якобы пытались внедрять плохой социализм в Польше, одна из моих подруг встала и крикнула "Польша для поляков, не для нацменьшинств". Тогда я решила, что нужно уезжать", – рассказала "Газете Выборчей" участница событий Женя Барнеа.

Студенческие протесты против власти начались в Польше в марте 1968 года, после запрета постановки пьесы "Деды" авторства польского национального барда Адама Мицкевича. Власти сочли, что интерпретация сочинения, в котором поэт XIX-го века осуждает оккупацию Польши Российской империей, носила антироссийский характер.

Вскоре после начала протестов, власти приступили к антисемитской акции, целью которой было обвинить поляков еврейского происхождения в проблемах страны. В итоге из Польши уехало или было вынуждено уехать от тринадцати до пятнадцати тысяч человек.