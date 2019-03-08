Создатели "Симпсонов" уберут эпизод, озвученный Майклом Джексоном

Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" изымут из обращения серию "Совершенно безумный папа", в которой одного из персонажей озвучил поп-исполнитель Майкл Джексон. Об этом сообщает издание Vulture.

Такое решение было принято после выхода на канале HBO документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором двое мужчин рассказали о пережитых в детстве сексуальных домогательствах со стороны Джексона. Серию больше не будет транслироваться по телевидению, помещать на DVD издания и она будет удалена со стриминговых сервисов.

Ранее несколько радиостанций в Канаде и Новой Зеландии объявили, что уберут песни Джексона из своих эфиров.

Майкл Джексон американский певец и автор песен. Считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки. 15 раз он выигрывал премию "Грэмми". В 1993 году Джексона обвинили в растлении 13-летнего Джордана Чандлера. Певец заплатил семье ребёнка 22 миллиона долларов и стороны заключили мировую. В 2003 году Джексона обвинили в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. Тогда суд заявил он недостаточном количестве улик и признал артиста невиновным. После смерти Джексона в 2009 году Джордан Чандлер заявил, что оклеветал певца по просьбе своего отца.