Министр обороны Чехии Любомир Метнар назвал основными угрозами НАТО Россию, терроризм и кибератаки. Такое заявление он сделал в интервью чешскому новостному агентству CTK.

Главной угрозой североатлантическому союзу Метнар назвал терроризм, на второе место он поставил киберугрозы и на третье — Россию. "Но порядок не важен, потому что динамика угроз может быстро меняться", — добавил он.

По мнению чешского министра обороны, Москва стремится усилить свое влияние в Европе, активно занимается перевооружением армии, занимается переброской войск и часто проводит военные учения. Рассказывая об обасности киберугроз, он упомянул китайские компании Huawei и ZTE, которые поставляют коммуникационное оборудование разным странам, включая Чехию, и которые связывали с китайским правительством.

Чехия стала членом НАТО в 1999 году. Глава минобороны подчеркнул, что без НАТО не представляет безопасность своей страны.