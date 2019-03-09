Cоветский и российский актер Владимир Этуш умер в Москве на 97 году жизни. Об этом сообщает сайта журнала "Театрал". Он скончался в одной из московских больниц, куда был госпитализирован накануне.

Владимир Этуш родился в 1922 года в Москве. Уже в школе начал заниматься в театральном кружке, в 1940 году был зачислен вольным слушателем в Театральное училище им. Щукина.

В 1941 году он добровольцем ушёл на фронт. Был направлен в школу военных переводчиков, воевал на Кавказе, а затем на Украинском фронте. Был награждён Орденом Красной звезды, в 1943 году был тяжело ранен и комиссован.

В 1944 году вернулся в театральное училище, через год окончил курс Анны Орочко и был зачислен в труппу Театра им. Вахтангова. Тогда же начал преподавать в Щуинском училище, ректором готорого стал в 1987 году.

Активно снимался в кино, cнялся более чем в тридцати картинах, среди которых такие фильмы как "Адмирал Ушаков" Михаила Ромма, "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая и "Приключения Буратино" Леонида Нечаева, играл в театре им. Вахтангова, награждён званием Народного артиста СССР, Государственной премией России за спектакль "Дядюшкин сон" и многочисленными государственными наградами.