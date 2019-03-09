МИД обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести мину в Шереметьево

Российский МИД обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести мину в московский аэропорт Шереметьево. Как сообщили в ведомстве агентству ТАСС, инцидент произошёл утром в субботу в терминале D аэропорта.

Мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем, была обнаружена, когда сотрудник посольства вошел в аэропорт, при проверке его багажа. Сотрудник американской дипмиссии сообщил, что купил пустую мину "для личной коллекции", утверждает МИД.

Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве. Сотрудник посольства улетел в Нью-Йорк без мины.