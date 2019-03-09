Швейцарский адвокат предложила установить попечительство над Бутефликой

В женевский суд поступило заявление швейцарского адвоката с просьбой установить попечительство над 82-летним президентом Алжира Абдельзизом Бутефликой, находящимся в Швейцарии на лечении. Заявление адвоката было подано в суд в то время, когда в Алжире проводятся массовые акции протеста против выдвижения Бутефлики кандидатом на пост главы государства на пятый срок, сообщает RFI.

"Очевидно, что президент Алжира не способен принимать самостоятельные решения из-за состояния здоровья. За всеми действиями, которые совершаются от его лица, стоит его политическое и семейное окружение", — написала в своём обращении в суд швейцарский адвокат Саския Дитишэн.





Юрист потребовала назначить Абдельазизу Бутефлику одного или нескольких попечителей, которые защищали бы интересы государства и согласовывали заявления политика, оставаясь при этом нейтральными. В обязанности попечителей, по предложению адвоката, должны входить составление медицинского заключения и определение, "способен ли Абдельазиз Бутефлика управлять государством".



Президент Алжира занимает свой пост с 1999 года. Пять лет назад он перенёс инсульт. Швейцарское издание "Трибюн де Женев" пишет, что состояние алжирского политика, прибывшего в Швейцарию на лечение, критическое.



3 марта Абдельазиз Бутефлика заявил о выдвижении на пятый срок. Письмо от его имени было зачитано в эфире государственного телеканала. Граждане Алжира встретили заявление Бутефлики массовыми акциями протеста. В пятницу, 9 марта, на улицы алжирских городов вышли, по разным данным, от несколько десятков тысяч до одного миллиона человек.