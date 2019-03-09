В Мексике жертвами нападения на мужской клуб стали 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадало, еще семеро были ранены при стрельбе в ночном клубе в мексиканском штате Гуанахуато, сообщает Reuters.
В субботу на рассвете вооружённые люди подъехали к бару La Playa Men’s Club на трёх машинах, ворвались в помещение и открыли стрельбу.
На днях, президент Мексики Андреас Мануэл Лопес Обрадор объявил о начале полицейской операции по задержанию местного лидера преступной группировки по прозвищу "Эль Маро".
По официальным данным, в штате Гуанахуато высокий уровень насилия, связанного с хищениями нефти. При этом, местные наркокартели борются за контроль над территорией.
Местная пресса отмечает, что количество убийств в Саламанке в 2018 году удвоилось по сравнению с 2017-м.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.