18 полицейских пострадали в столкновениях в Киеве и Черкассах

15 полицейских, по последним данным, пострадали в субботу в городе Черкассы в центральной Украине в столкновениях с активистами организации "Национальный корпус", которые пытались прорваться к месту, где выступал президент Украины Пётр Порошенко.

Среди пострадавших - начальник управленния полиции по Черкасской области Валерий Лютый. В сообщении полиции указывается, что активисты "стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства". Есть ли пострадавшие среди активистов - не сообщается.

Ранее трое сотрудников правоохранительных органов пострадали в Киеве возле здания Администрации президента Украины, где также прошла акция протеста.

Участники акций, организованных "Национальным корпусом", требовали привлечь к ответственности лиц из окружения президента, которых подозревают в участии в коррупционных схемах в оборонном секторе. После журналистского расследования Порошенко уволил Юрия Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"То, что сегодня на митинге Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо!. Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет" - написал в фейсбуке глава МВД Украины Арсен Аваков. Сторонники Порошенко обвинили в организации беспорядков "пророссийских реваншистов". В связи со столкновениями возбуждено уголовное дело.

31 марта на Украине пройдут президентские выборы.