В Москве пройдёт митинг за свободу Интернета. Полиция изъяла баннеры

В трёх городах России сегодня организованы согласованные с властями митинги за свободу Интернета, против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента.

В Хабаровске на митинг собрались несколько десятков человек, он прошёл без происшествий.

Акции также пройдут в Воронеже и Москве. С митинга в Москве Радио Свобода будет вести прямую трансляцию, начало в 13.30 мск.

Акцию организуют активисты незарегистрированной Либертарианской партии. В прошлом году те же организаторы провели крупный митинг в защиту мессенджера Telegram. Telegram официально поддержал митинг за свободу рунета. С призывом прийти на него обратился также оппозиционер Алексей Навальный.

В заявлении организаторов говорится: "Россия это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает всё, чтобы мы продолжали отставать от Запада. <...> Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

Активист Михаил Светов сообщил, что сотрудники полиции изъяли баннеры и задник сцены митинга.

12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Предполагается, что на изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.​

Среди авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Они утверждают, что это необходимо в связи с опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада, и рунет будет отключён от мировой Сети только в чрезвычайных ситуациях. Активисты опасаются, что принятие закона рано или поздно приведёт к тому, что он будет применён на практике.