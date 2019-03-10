В Эфиопии разбился самолёт, на борту было более 150 человек

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт "Боинг-737", совершавший рейс из Аддис-Абеды в столицу Кении Найроби. На борту лайнера Ethiopian Airlines были, по предварительным данным, 149 пассажиров и 8 членов экипажа - сообщает Reuters со ссылкой на представителей авиакомпании. В заявлении от имени премьер-министра Эфиопии выражаются соболезнования семьям погибших, при этом не указано, все ли бывшие на борту люди погибли. Также пока неясно, при каких обстоятельствах разбился самолёт.

Согласно данным онлайн-трекера Flightradar24, самолёт выполнял рейс ЕТ302 и исчез с экранов радаров спустя три минуты после взлёта в аэропорту Аддис-Абебы, когда был на высоте чуть менее 3 километров.

Это первая в 2019 году в мире катастрофа крупного пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс.