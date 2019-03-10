Умер Александр Колчак – внук адмирала Колчака

В Париже на 86-м году жизни скончался Александр Колчак, внук адмирала Александра Колчака, полярного исследователя, героя Первой мировой войны, возглавлявшего Белое движение во время Гражданской войны в России в 1918–20 годах. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Союз потомков галлиполийцев.​

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает Вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 г. после длительной болезни отошёл ко Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", – говорится в сообщении.​

Адмирал Колчак с ноября 1918 года и до смерти в 1920 году возглавлял Белое движение, называя себя Верховным правителем России. В феврале 1920-го его в Иркутске расстреляли большевики. Жена Колчака Софья вместе с сыном Ростиславом бежала в Румынию, а затем переехала во Францию.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Он учился в Сорбонне, работал журналистом, долгое время жил в Соединённых Штатах, где стал джазовым музыкантом. Его дети живут в США.

Союз потомков галлиполийцев создан в 2008 году, это мемориальная организация, участники которой занимаются сохранением памяти о своих предках – участниках Белого движения.