Российские "тролли" меняют тактику перед выборами 2020 года в США

Так называемые "Интернет-тролли" из России будут вмешиваться в избирательную кампанию в США в 2020 году так же, как они это делали в 2016 году, однако изменят свою тактику. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на американских экспертов по кибербезопасности, изучающих поведение "троллей" в социальных сетях.

По их данным, российские "тролли", использующие фейковые учётные записи в социальных сетях, не будут, как прежде, сами создавать контент и продвигать его среди американских пользователей соцсетей - а вместо этого они займутся поддержкой публикаций реально существующих людей, в которых будут выражаться экстремистские или поляризующие общество взгляды.

Такие компании, как Facebook и Twitter, приняли ряд мер по борьбе с использованием фейковых аккаунтов и замаскированной под посты "обычных" пользователей политической рекламы. Новая тактика российских "троллей", очевидно, призвана обойти эти ограничения.

Директор ФБР Кристофер Рей ранее на этой неделе заявил, что соцсети остаются главным средством воздействия из-за рубежа на выборы в США.

По оценкам, российские "тролли", в том числе связанные с петербургским Агентством интернет-исследований, перед выборами 2016 года создали тысячи фейковых аккаунтов и десятки групп в фейсбуке, через которые размещались посты с разнонаправленными призывами и даже организовывались публичные акции. С продукцией российских "троллей" так или иначе столкнулись миллионы американских пользователей фейсбука.