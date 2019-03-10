"Все как один": в Северной Корее проходят выборы

В Северной Корее сегодня проходят выборы Верховного народного собрания 14-го созыва. Это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына.

Выборы проходят в привычном для коммунистического государства антураже. Кандидаты по всем 687 округам выдвинуты на безальтернативной основе, по списку Единого демократического общественного фронта, в котором доминирует правящая Трудовая партия Кореи. По официальным данным, на прошлых выборах в 2014 году в голосовании приняли участие 99,97 процентов избирателей по всей стране. В округе, где баллотировался Ким Чен Ын, за него голосовали 100 процентов при стопроцентной явке. Комментаторы предполагают, что в этот раз повторится та же картина.

"Все избиратели, как один, с большой гордостью участвуют в выборах ради процветания социалистического оечества и развития народовластия" - пишет северокорейское агентство KCNA.

Недавние переговоры в Ханое между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом о северокорейской ядерной программе завершились безрезультатно. После этого, по ряду сообщений, Северная Корея начала подготовку к запуску баллистической ракеты.