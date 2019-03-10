На борту разбившегося в Эфиопии самолёта были трое россиян

На борту самолета "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в воскресенье, были трое граждан России.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на авиакомпанию, которая приводит данные о гражданстве пассажиров.

Всего на борту были 157 человек, 149 пассажиров и 8 членов экипажа. По последним сообщениям, все они погибли. Речь идёт о гражданах более 30 стран, в том числе Канады, США, Италии, Китая, Франции и Великобритании.

Самолет летел в столицу Кении Найроби. Пока неясны причины катастрофы. Согласно данным онлайн-трекера Flightradar24, самолёт выполнял рейс ЕТ302 и исчез с экранов радаров спустя шесть минут после взлёта в аэропорту Аддис-Абебы, когда был на высоте чуть менее 3 километров.

Это первая в 2019 году в мире катастрофа крупного пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс. В октябре прошлого года в Индонезии разбился самолет той же модели - "Боинг-737 MAX 8", тогда погибли 189 человек.