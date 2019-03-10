Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика вернулся на родину

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в воскресенье вернулся на родину, после двухнедельного лечения в Швейцарии, сообщило алжирское государственное телевидение. Как сообщает Reuters, вспыхнувшие за время отсутствия Бутефлики массовые протесты стали наибольшей угрозой его власти за весь 20-летний период 82-летнего главы государства.



Десятки тысяч алжирцев, представители всех социальных слоёв, устраивали массовые демонстрации против решения президента вновь стать кандидатом на выборах главы государства, которые состоятся в этом году. Если Бутефлика вновь возглавит Алжир, это будет его пятым президентским сроком подряд.

Наиболее весомым подтверждением, что алжирские генералы симпатизируют десяткам тысячам демонстрантов, требующим ухода Бутефлики из политики, стало заявление начальника Генштаба о единстве интересов армии и народа. Генерал Гаед Салах, выступая с обращением по телевидению, однако ничего не сказал о народных протестах.