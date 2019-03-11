Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии освободил из-под стражи одну из подозреваемых в отравлении брата северокорейского лидера Ким Чен Ына токсином VX в 2017 году. 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа уже вышла на свободу, сообщает Reuters.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля – ему набросили на лицо платок, пропитанный ядом мгновенного действия.

Малайзийская полиция почти сразу же задержала по делу об отравлении гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг и индонезийку Сити Айсию. Адвокаты заявили, что обе задержанные были обмануты, думая, что они участвуют в реалити-шоу. Так Сити Айсия ранее говорила, что думала, что участвует в розыгрыше. По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом", брызнув ему на лицо "детское масло", передаёт "Би-би-си".

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских властей, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения.

Южная Корея подозревает, что за убийством брата Ким Чен Ына стоят власти КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и ввели новые санкции в отношении Северной Кореи.